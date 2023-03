POL-GM: Einbruch in Zahnarztpraxis

Gummersbach (ots) - Beim Einkaufen ist einer 67-Jährigen am Samstagmittag (4. März) in einem Lebensmittelgeschäft an der Beckestraße das Portemonnaie gestohlen worden. Die Frau aus Gummersbach kaufte zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr in dem Markt ein. Während des Einkaufens wurde sie von einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Zeitgleich bemerkte die 67-Jährige einen Mann, der nah hinter ihr stand. Die Unbekannte sprach zwischenzeitlich mit dem Mann auf Englisch. Als ...

