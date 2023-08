Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Verfolgungsfahrt

Muggensturm (ots)

Eine Verfolgungsfahrt lieferte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein 18-Jähriger mit einer Polizeistreife. Gegen 1.20 Uhr soll sich der junge Mann einer Verkehrskontrolle in der "Vogesenstraße" entzogen und mit seinem Opel das Weite gesucht haben. Die anschließende Verfolgung der Streifenbesatzung zog sich über Muggensturm und Bischweier, bis hin nach Gaggenau. Ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, missachtete der junge Fahrer hierbei sämtliche Verkehrszeichen und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die rasante Fahrt nahm jedoch in der "Lessingstraße" in Gaggenau ihr Ende. Hier konnte der Flüchtige widerstandlos festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest sowie ein Drogentest verliefen negativ. Sein Verhalten beschert dem jungen Mann nun unter anderem eine Strafanzeige wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Entsprechende Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeireviers in Gaggenau aufgenommen.

