Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Der Fahrer eines LKW Scania parkte ordnungsgemäß am 23.06.23 gg. 00.25 Uhr in Mellingen, Aralallee/Rastplatz sein Fahrzeug ab. Ein LKW DAF-Fahrer sattelte einen Auflieger an seine Zugmaschine an. Bei der Verkabelung (Elektronik, Hydraulik) rollte das Gespann plötzlich nach vorn und stieß gegen den geparkten LKW Scania. Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit (Sachschaden ca. 250.000 EUR)

