Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Orientierungsloser Fahrzeugführer im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen.

Bitburg (ots)

Am Abend des 06.05.2023 wurde bei dem Kriminaldauerdienst in Trier eine Vermisstenmeldung erstattet. Ein 84 Jahre alter Mann hatte mit seinem PKW sein vorgesehenes Fahrtziel in Trier am Nachmittag nicht erreicht. Im Rahmen von präsidialweiten Fahndungsmaßnahmen wurde die vermisst gemeldeten Person in ihrem Fahrzeug von einer Streife der PI Bitburg am frühen Morgen des 07.05.2023 im Bereich von Bitburg festgestellt. Der Fahrzeugführer war wohlauf, hatte aber die Orientierung verloren und war deshalb nicht zuhause angekommen. Der Senior wurde von Angehörigen in Bitburg abgeholt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell