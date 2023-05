Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallbeschädigter PKW nach Zeugenhinweis festgestellt-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Kyllburg (ots)

Am frühen Morgen des 07.05.2023 wurde der Polizeiinspektion Bitburg gegen 05.00 Uhr ein unfallbeschädigter PKW in der Ortslage von Kyllburg gemeldet. Der Wagen stehe mit laufendem Motor auf der Fahrbahn und der Fahrer schlafe augenscheinlich. Durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bitburg wurde vor Ort ermittelt, dass der 45 Jahre alte Fahrzeugnutzer im Laufe der Nacht, ohne wirkliches Ziel, mit dem PKW eine unbekannte Strecke zurückgelegt hatte. Die Fahrt des ortsfremden Mannes endete dann in Kyllburg. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1 Promille gemessen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu der Herkunft der an dem Fahrzeug befindlichen Unfallschäden dauern an.

