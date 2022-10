Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Körperverletzung im Fußballstadion - Polizei sucht Opfer und Zeugen

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagmittag, gegen 14:45 Uhr, kam es in der Halbzeit des Fußballspiels VFL Osnabrück gegen SV Waldhof Mannheim auf der Südtribüne der Bremer Brücke zu einer Körperverletzung. Im Block "U" schlug ein Unbekannter einem Mann mittleren Alters ins Gesicht. Bei dem Schlag wurde vermutlich die Brille des Opfers beschädigt. Der Täter hatte blonde Haare und eine Haartolle. Außerdem trug er womöglich ein Kreuz-Tattoo am Hals. Die Osnabrücker Polizei sucht nun nach dem Opfer der Körperverletzung. Dieser, aber auch Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern unter 0541/327 - 2619 oder - 2115 zu melden.

