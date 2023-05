Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Metterich (ots)

Am heutigen Montagvormittag wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 09:45 Uhr durch die Rettungsleitstelle in Trier über einen Verkehrsunfall auf der B50 bei Metterich informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine 19-Jährige Fahrzeugführerin die B50 aus Fahrtrichtung Spangdahlem kommend befuhr. In Höhe der Einmündung zur K33 kam sie mit ihrem PKW aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und in einer Hecke zum Stillstand. Sie wurde nach aktuellen Erkenntnissen bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren ein RTW, der Rettungshubschrauber Christoph 10 sowie eine Streifenwagenbesatzung der PI Bitburg.

