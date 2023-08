Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Am Donnerstag kam es im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 17.15 Uhr zu einem Einbruch in der "Röttgenstraße". Unbekannte versuchten zunächst über die Terrassentüre ins Gebäudeinnere zu gelangen. Als dieses Vorhaben scheiterte, machten sich die Langfinger an einem Terrassenfenster zu schaffen. Durch Gewalteinwirkung lösten diese schließlich das Fenster aus dem Rahmen. Im weiteren Verlauf begaben sich die Eindringlinge, in der Hoffnung auf wertvolle Gegenstände, ins Schlafzimmer des Hauses. Bargeld oder anderweitige Wertgegenstände wurden zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht entwendet. Aussagen zu Folge könnte ein "Schockanruf" durch angebliche Polizeibeamte in Verbindung mit dem Einbruch gebracht werden. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit und zu gegebenem Zeitpunkt etwas Auffälliges beobachtet haben, wenden sich mit Hinweisen an die Beamten des Polizeireviers Rastatt, Rufnummer 07222 761-0.

