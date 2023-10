Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrüche im Industriegebiet.

Im Industriegebiet von Augustdorf wurden zwei Einbrüche in unmittelbarer Nähe verübt. Zwischen Samstagmittag (07.10.2023) gegen 12:00 Uhr und Montagmorgen (09.10.2023) gegen 06:30 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Aufenthaltscontainer einer Recyclingfirma in der Straße Nord-West-Ring ein. Es ist bisher unklar, ob Diebesgut erbeutet werden konnte. Ebenfalls in der Straße Nord-West-Ring wurde zwischen Freitagnachmittag (06.10.2023) gegen 15:45 Uhr und Montagmorgen (09.10.2023) gegen 07:45 Uhr ein Bürogebäude aufgebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster ein, welches über ein Vordach erreicht wurde. Die Polizei konnte Werkzeuge sicherstellen, die als mögliche Tatmittel gedient haben könnten. Es ist noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Die Ermittler prüfen derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen. Zeugen, die verdächtige Aktivitäten im genannten Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

