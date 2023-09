Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Frontalzusammenstoß auf der Neckartalstraße in Heilbronn

Am Donnerstag, gegen 19:34 Uhr, befuhr der 22-jährige Fahrer eines Pkw BMW die Neckartalstraße von Lauffen kommend in Fahrtrichtung Heilbronn-Böckingen. Auf Höhe der Viehweide kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Opel einer 52-jährigen Fahrerin. Der Pkw Opel kam hierbei ins Schleudern und prallte gegen den Pkw Hyundai eines hinter ihr fahrenden 33-Jährigen. Die Neckartalstraße musste bis 22:13 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Durch den Unfall wurden die Fahrzeugführer des Pkw BMW und Opel sowie die 23-jährige Beifahrerin im Opel verletzt und durch Rettungswagen ins Krankenhaus zur medizinischen Versorgung verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von etwa 45000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter 07131-204060 entgegen.

