Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten-Herrenzimmern: Randalierer unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Freizeithütte am Aschbachsee. Zwischen 21 Uhr und 13.50 Uhr rissen die Täter die Holzbänke sowie mehrere Holzbretter der Hütte am Aschbachsee ab und verbrannten diese an der naheliegenden Feuerstelle. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Verpuffung in Bankfiliale

In einer Bankfiliale in der Tauberbischofsheimer Hauptstraße kam es am Donnerstagvormittag zu einer Verpuffung. Eine Mitarbeiterin hatte gegen kurz nach 9 Uhr einen Geldautomaten mit einem Reinigungsspray gesäubert, woraufhin es am Automaten zu der Verpuffung kam. Die 33-Jährige wurde dabei verletzt und von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich geräumt, jedoch durften alle Anwohner bereits wieder in ihre Wohnungen. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Schaden am Geldautomaten wird aktuell auf wenige hundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell