Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/ Bad Rappenau: Wer schnitt den VW?

Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nach Zeugen eines Unfalls am Mittwochabend auf der Bundesautobahn 6 bei Bad Rappenau. Ein 22-Jähriger fuhr gegen 22.30 Uhr in Richtung Mannheim. An der Abfahrt Bad Rappenau wollte der junge Mann mit seinem VW die Autobahn verlassen. Kurz vor der Kurve der Ausfahrt scherte ein unbekanntes Fahrzeug so knapp vor dem VW ein, dass sich der Fahrer erschrak und in Folge mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen geriet in den Grünstreifen und prallte dort mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten zusammen, bevor er schließlich stehen blieb. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Einer der Mitfahrer im VW erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften behandelt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf den unbekannten PKW geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

A81/ Widdern: Hoher Schaden bei Nässeunfall

Auf knapp 65.000 Euro belaufen sich die Schäden an einem BMW, der am Dienstagabend auf der Autobahn 81 bei Widdern verunfallte. Der 22 Jahre alte Fahrer des X4 war gegen 18 Uhr auf der Autobahn in Richtung Heilbronn unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn - vermutlich aufgrund von nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit - ins Schleudern geriet und mit einem Leitpfosten kollidierte. Der Wagen wurde daraufhin in die Böschung geschleudert und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes in der Neckarsulmer Rötelstraße wurde am Mittwoch ein Ford Galaxy beschädigt. Zwischen 14.50 Uhr und 15.20 Uhr verursachte eine unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro am Heck des Fords. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Schwaigern: Nach Kollision mit Leitplanke davongefahren

Wer hat am Mittwochnachmittag einen Unfall in Schwaigern beobachtet? Diese Frage stellen sich aktuell Beamte des Polizeireviers Lauffen. Gegen 17 Uhr kollidierte ein Renault wenige Meter nach einem Kreisverkehr im Weilerweg mit einer Leitplanke. Da noch Unklarheiten zum Unfallgeschehen bestehen, bittet das Polizeirevier Lauffen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

