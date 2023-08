Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbruch in Firmengebäude - wer hat was gesehen?

In der Nacht auf Mittwoch verschaffte sich ein bislang Unbekannter unbefugt Zutritt auf ein Firmengelände in Öhringen. Gegen 4.30 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er mit einer Taschenlampe über das Gelände der Firma in der Siemensstraße lief. Die daraufhin eintreffende Streife stellte Hebelspuren an einem Zugangstor fest. Ob der Mann in das Gebäude gelangte und ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Bekleidet mit einer kurzen Hose, einem Pullover mit Camouflage-Aufdruck - Ein Bein vollständig tätowiert

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Tatverdächtigen machen können, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld-Unterheimbach: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Frauen sowie Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstag in Bretzfeld-Unterheimbach. Die 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr gegen 11.45 Uhr die Otto-Schäffler-Straße von Adolzfurt kommend. Zeitgleich betrat eine 67-jährige Fußgängerin, die das Leichtkraftrad vermutlich aus Unachtsamkeit nicht bemerkte, die Fahrbahn. Die 17-Jährige bremste ihr Fahrzeug ab, geriet aufgrund der regennassen Fahrbahn jedoch ins Schlingern und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Fußgängerin. Beide erlitten beim Zusammenprall leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Öhringen: Einbruch in Kindergartenbaustelle - die Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag verschaffte sich ein bislang Unbekannter unbefugt Zutritt zu einer Baustelle in Öhringen. Zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, verschafften sich der oder die Täter in der Tiele-Winckler-Straße Zutritt zu einer Baustelle am dortigen Kindergarten. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Metallstreben heruntergerissen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Hinweise zum Tathergang oder den Tätern gehen unter der 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Öhringen: Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montag in Öhringen. Ein 86-Jähriger befuhr gegen 16 Uhr mit seinem Audi Q3 die Friedrichsruher Straße stadtauswärts in Fahrtrichtung Zweiflingen. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems, kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr circa 150 Meter ungebremst über eine Wiese. Anschließend fuhr er eine Böschung hinab, touchierte und durchbrach auf seiner Irrfahrt mehrere Sträucher sowie Bäume und kam schließlich im Garten eines Wohnhauses zum Stehen. Der 86-Jährige konnte sich selbstständig und augenscheinlich unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Mann im Anschluss für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Neuenstein: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Neuenstein wurde ein Mann leicht verletzt und ein Mercedes Sprinter beschädigt. Der 32-jährige Fahrer des Sprinters befuhr gegen 14.20 Uhr die Landesstraße 1036 in Fahrtrichtung Öhringen. Aus bislang ungeklärter Ursache gelangte der Mann in den Gegenverkehr und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes Sprinter überschlug sich und kam schließlich seitlich liegend zum Stillstand. Der 32-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Am Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

