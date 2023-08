Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2023

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Zwei Tatverdächtige nach Überfall festgenommen

In den frühen Morgenstunden des 19. August 2023 wurde ein 18-Jähriger an der S-Bahn-Haltestelle "Neckarsulm-Nord" in Neckarsulm überfallen. Wir berichteten am 21. August 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5585089. Die Kriminalpolizei Heilbronn ermittelte zwischenzeitlich zwei 20-jährigeTatverdächtige. Die beiden Männer wurden am Freitag, den 25. August 2023, festgenommen.

Die durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen besonders schweren Raubes u.a. gegen die beiden Männer erwirkten Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht weiterhin Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer, 07131 104-4444, zu melden.

