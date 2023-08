Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Auf die Gegenfahrbahn geraten - Zeugen gesucht

Ein 53-jähriger Motorradfahrer stürzte mit seiner Maschine, nachdem er einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Am Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr, war der Mann mit seiner Triumph auf der Landesstraße 552 zwischen Eppingen und Elsenz unterwegs. In einer langgezogenen Kurve kam dem Biker auf dessen Fahrspur ein blauer Pkw entgegen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich der Motorradfahrer aus, verlor die Kontrolle über sein Gefährt und fuhr in den Grünstreifen. Dort überschlug er sich mehrfach. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Zudem entstand circa 4.500 Euro Sachschaden. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 53-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für sein Motorrad war. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen. Das Polizeirevier Eppingen sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem blauen Pkw machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Bad Rappenau: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am vergangenen Wochenende einen Verkehrsunfall bei Bad Rappenau und fuhr anschließend weiter. Am Samstagabend, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel Corsa die Landesstraße 530 von Bad Rappenau kommend. An der Einmündung "Am Schafbaum" missachtete eine unbekannte Person die Vorfahrt des Opel-Fahrers. Der 21-Jährige bremste, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel prallte gegen die Leitplanke. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr die unbekannte Person davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am vergangenen Wochenende einen Verkehrsunfall in Heilbronn und fuhr anschließend weiter. Zwischen Freitag um 23 Uhr und Samstag um 14.30 Uhr stand der Pkw in der Herbststraße. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren den VW Polo. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Vermutlich dasselbe Fahrzeug prallte noch gegen ein ebenfalls in der Herbststraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Auto. Hier entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro

Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Zu schnell gewesen und gegen Ampel gefahren

Rund 25.000 Euro Sachschaden verursachte ein 19-Jähriger mit seinem Fahrzeug in der Nacht von Freitag auf Samstag in Heilbronn. Der junge Fahrer war mit seinem Opel Grandland auf der Karl-Wüst-Straße gegen 0.40 Uhr unterwegs. Diese befuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit und verlor beim Abbiegen in die Salzstraße die Kontrolle über sein Gefährt. Der Opel prallte gegen die dortige Ampel. Der Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An dem Auto entstand Totalschaden.

Nordheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus in Nordheim. Zwischen 19 Uhr und 9.30 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude in der Kernerstraße und drangen auf bislang ungeklärte Art und Weise ins Innere ein. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und nahmen Gegenstände im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags mit. Die Ermittlungen wegen des Einbruchs wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, in Verbindung zu setzen.

Cleebronn: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Freitag einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Erlebnisparks bei Cleebronn und fuhr anschließend weiter. Zwischen Freitag 10 Uhr und 18 Uhr stand der Pkw ordnungsgemäß auf dem Besucherparkplatz des Parks. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Opel Astra Sports Tourer. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Neckarsulm: Person überfallen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 18-Jähriger an einer S-Bahn-Haltestelle in Neckarsulm überfallen. Gegen 0.40 Uhr befand sich der Mann an der Haltestelle der S-Bahn "Neckarsulm-Nord", als zwei männliche Personen auf den 18-Jährige zukamen, mit einer Waffe bedrohten und seinen Geldbeutel entwendeten. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich telefonisch unter der 07131 104-4444 zu melden.

Neckarsulm: Fahrzeugtür ohne zu schauen geöffnet

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstand am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Neckarsulm, nachdem eine Frau die Fahrzeugtüre ohne zu schauen öffnete. Gegen 19.30 Uhr parkte die 56-Jährige ihren Wagen in der Stuttgarter Straße am Fahrbahnrand. Als sie ausstieg, achtete sie nicht auf den Straßenverkehr und öffnete die Fahrzeugtür. Der herannahende Ford einer 58-Jährigen prallte gegen die geöffnete Fahrzeugtür- Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich hoher Sachschaden an den Pkw.

Neckarsulm: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Einen Geldbeutel samt Inhalt entwendeten Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem in Neckarsulm abgestellten Pkw. Im Zeitraum von 18 Uhr bis 6 Uhr machten sich die Unbekannten an dem Fahrzeug, das in der Straße "Am Wildacker" abgestellt war, zu schaffen und brachen den Wagen auf. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Portemonnaie samt Inhalt. Insgesamt verursachten die Täter rund 1.000 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93170, zu melden.

Bad Wimpfen: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte zwischen Donnerstag gegen 15 Uhr und Freitag gegen 16 Uhr einen Verkehrsunfall in Bad Wimpfen und flüchtete anschließend. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Abbiegen mit ihrem Fahrzeug einen in der Mathildenbadstraße geparkten BMW 316i. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Untergruppenbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Eine unbekannte Person verursachte am Freitag einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Untergruppenbach und fuhr anschließend weiter. Ein 3er BMW wurde gegen 17 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes im Mühlweg abgestellt. Die unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

