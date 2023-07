Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Sonntag, den 16.07.2023, zwischen 14:55 Uhr - 15:57 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Enklerplatz in der Talstraße in Homburg. Bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Befahren des vorgenannten Parkplatzes die gesamte Beifahrerseite eines in Queraufstellung geparkten grauen Audi A4 Avant mit NK-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die Kollision flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden am Audi von schätzungsweise 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

