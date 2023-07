POL-HOM: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Wolfersheim und Bliesdalheim

Homburg (ots) - Am 12.07.2023, zwischen 12:00 Uhr und 15:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz der Paul-Weber-Schule in der Karlstraße in Homburg, bei dem Versuch Ein-oder Auszuparken, einen geparkten Renault Twingo. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

