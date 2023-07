POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 12.07.2023 nach dem Vermissten T. B. aus Blieskastel

Bexbach (ots) - Am Dienstag 11.07.2023, gegen 21:00 Uhr, befuhr eine männliche Person mit einem E-Scooter die Parkanlage "Grüne Lunge" in Bexbach in Richtung Oberbexbach. Etwa in Höhe des Obst- und Gartenbauvereines Bexbach beleidigte er zunächst einen Passanten, welcher seinen Hund ordnungsgemäß an der Leine führte. Nachdem der Passant nicht darauf reagierte, entnahm der Täter in der Folge eine Spraydose aus ...

