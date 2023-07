Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Illegale Müllentsorgung von Asbestplatten auf einem Waldweg in der Nähe der L215 zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz

Homburg (ots)

In bislang unbekanntem Tatzeitraum, bis zum 15.07.2023, 11:12 Uhr entsorgte ein bislang unbekannter Täter ca. 30 Asbestplatten auf einem Waldweg. Ablageörtlichkeit ist der linksseitige Waldweg von der L215, Sickinger Straße in 66424 Homburg, in Fahrtrichtung Bechhofen (Rheinland-Pfalz). Der städtische Baubetriebshof wurde zwecks Entsorgung in Kenntnis gesetzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell