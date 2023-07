Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einsatz von Tierabwehrspray in einem Bus in Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel (ots)

Am Samstag, 15.07.2023, zwischen 23:20 und 23:35 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Tierabwehrspray durch einen Minderjährigen in einem Bus der Linie R14 von Blieskastel nach Aßweiler. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Insassen (zwei weibliche und zwei männliche Personen) vom Busbahnhof Aßweiler, wodurch bislang unklar ist, ob Personen durch den Vorfall verletzt wurden. Die betroffenen Insassen des Busses werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

