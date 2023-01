Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Duo versucht auf gestohlenem Roller zu flüchten

Anzeige und vorläufige Festnahme

Darmstadt (ots)

Der Versuch eines 14-Jährigen, am Samstagmorgen (14.1.), zusammen mit einem weiteren Komplizen auf einem mutmaßlich gestohlenen Roller vor einem Streifenteam der Darmstädter Polizei zu flüchten, mündete in seiner vorläufigen Festnahme. Gegen 4 Uhr waren die Beamtinnen und Beamten auf das verdächtige Duo in der Heidelberger Straße aufmerksam geworden. Als die Ordnungshüter die beiden stoppte, traten sie unmittelbar die Flucht an und warfen zudem den Roller gegen den Streifenwagen. Dabei verursachten sie einen Schaden an dem Einsatzfahrzeug. Der 14-Jährige wurde vorläufig fest und mit zur Wache genommen. Seinem Mittäter gelang die Flucht. Der gestohlene Motorroller wurde abgeschleppt und sichergestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Junge nach Hause in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiterführenden Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 35 in Darmstadt entgegengenommen (Rufnummer 06151/9690).

