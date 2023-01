Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher flüchten mit Tresor aus Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem Einbrecher am Freitagabend (13.01.) zwischen 19.30 und 20.30 Uhr einen Tresor samt Inhalt aus einem Einfamilienhaus in dem Butzbacher Weg entwendeten, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht Zeugen.

Die Täter hebelten ein Fenster des Hauses auf und gelangten dadurch in den Innenbereich. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume auf der Suche nach potenzieller Beute. Mit einem vorgefundenen kleinen Tresor, in welchem sich Bargeld und Schmuck befand, flüchteten sie unerkannt. Die Ermittlungen zu dem genauen Diebesgut und dem Tathergang dauern an.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Tresors haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0.

