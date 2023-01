Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Tatverdächtiger nutzt Pfefferspray nach Streitigkeiten

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung an Fahrradständern in dem Parkhaus eines Lebensmittelgeschäftes in der Eberstädter Straße, sprühte ein Mann einem 71-Jährigen Pfefferspray in das Gesicht.

Nachdem es am Donnerstagabend (12.1.) gegen 21 Uhr zwischen den beiden Männern zu verbalen Streitigkeiten kam, sprühte ein Mann dem 71-Jährigen Pfefferspray in das Gesicht. Er musste anschließend ärztlich behandelt werden.

Der Tatverdächtige war etwa 1,70 Meter groß und circa 20 Jahre alt. Zudem war er schlank und hatte schwarze, kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Fahrradmütze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Er fuhr anschließend auf einem schwarzen Fahrrad mit schwarzem Gepäckkorb weg.

Wenn Sie den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 / 9509 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell