POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Scheiben an zwei Pkws beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Samstag an zwei geparkten Fahrzeugen mehrere Scheiben. Die Pkws standen zwischen 20 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Samstag auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße "An der Bachmühle" in Mosbach. Der Täter schlug an einem der Autos die Scheibe der Fahrertür ein und durchwühlte vermutlich den Innenraum. Entwendet wurde nach jetzigem Ermittlungsstand nichts. Am zweiten Fahrzeug wurden die Fahrer- und Beifahrerscheibe beschädigt, jedoch misslang der Versuch diese zu zerstören. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Mosbach-Neckarelz: Einbruch in Dönerladen

In einen Dönerladen in Mosbach-Neckarelz brachen Unbekannte in der Nacht auf Samstag ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 23.30 Uhr am Freitag und 7.30 Uhr am Sonntag Zutritt zu dem Gebäude in der Mosbacher Straße und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und eine Kasse. Zeugen, die Hinwiese zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mudau: Motorradfahrer stürzt Abhang hinunter

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Kraftrad gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße 2311 in Richtung Ernsttal unterwegs. Vor ihm fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Skoda Oktavia, die nach rechts in einen Feldweg abbiegen wollte. Hierzu scherte sie nach links über die Mittellinie aus. Dies erkannte der 19-Jährige wohl zu spät, weshalb er versuchte, rechts am Pkw vorbeizufahren. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw und wurde von der Fahrbahn abgewiesen. Der Zweiradfahrer geriet daraufhin einen Abhang hinunter und stürzte in den Wald. Er wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Walldürn: Kupfer aus Firma entwendet

Kupfer im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte am Wochenende von einem Firmengelände in Walldürn. Vermutlich begaben sich drei unbekannte Täter zwischen Samstag gegen 15 Uhr und Sonntag gegen 10.15 Uhr auf das Areal in der Straße "Im Barnholz". Dort brachen sie in ein Büro ein und entwendeten daraus Fahrzeugschlüssel von zwei VW Transportern. Anschließend sollen die Täter ein Rolltor gewaltsam geöffnet haben und die VW Transporter mit Kupfer beladen haben. Sie flüchteten mit beiden Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

Hardheim: Wohnmobil flüchtet nach Unfall

Rund 3.000 Euro Sachschaden hinterließ vermutlich der Fahrer eines weißen Wohnmobils an einem Mitsubishi in Hardheim. Der Besitzer stellte seinen Pkw gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Frisörs in der Würzburger Straße ab. Als er gegen 13 Uhr zurückkam, bemerkte er den Schaden am Kofferraum. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz - Heller Pkw gesucht

Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Samstag an einem geparkten Chrysler Jeep auf dem Parkplatz eines Baustoffhandels in Buchen. Der Jeep stand zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr in einer Parklücke. Vermutlich beim Öffnen der Tür eines daneben geparkten Pkws wurde die hintere linke Tür des Chryslers beschädigt und es entstanden weiße Lackantragungen. Daher sucht das Polizeirevier Buchen nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall und dem Verursacher geben können. Dabei handelt es sich vermutlich um den Fahrer oder die Fahrerin eines hellen oder weißen Pkws. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

Osterburken: E-Scooter gestohlen

Einen auf dem Sportplatz in Osterburken abgestellten E-Scooter entwendende ein Unbekannter am vergangenen Mittwoch. Der 14-jährige Besitzer stellte sein Fahrzeug der Marke Xiaomi gegen 17.30 Uhr am Sportplatz ab. Als er gegen 19.30 Uhr zurückkam war der Roller im Wert von rund 500 Euro entwendet worden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

