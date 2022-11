PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Betrunkener verunfallt auf A 3+++

Hofheim (ots)

1. Betrunkener verunfallt auf A 3,

Raunheim, Bundesautobahn 3, Samstag, 12.11.2022, 17:15 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagnachmittag auf der A3 bei Raunheim verunfallt. Der 57-Jährige war mit einem Ford auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. An der Anschlussstelle Raunheim wollte er die Autobahn verlassen. Hierbei kam er aufgrund seines erheblichen Alkoholkonsums von der Fahrbahn ab und prallte gegen Hindernisse neben der Fahrbahn, wodurch das Auto so stark beschädigt wurde, dass es nicht mehr weiterfahren konnte. Den herbeigerufenen Beamten der Autobahnpolizei fiel der alkoholisierte Zustand des 57-Jährigen schnell auf. Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von über 2,2 Promille. Daher wurde der Mann festgenommen und ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe auf der Dienststelle. Nach Sicherstellung seines Führerscheines durfte der 57-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf 5.500 EUR geschätzt.

