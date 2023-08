POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Künzelsau: Mehrere Container über Nacht aufgebrochen Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag in zwei Fällen Container in Künzelsau auf. Jeweils zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr am Freitag machten sich die Täter an Baustellencontainern in der Haselallee bei zwei verschiedenen Firmen ...

mehr