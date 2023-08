Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Mehrere Container über Nacht aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag in zwei Fällen Container in Künzelsau auf. Jeweils zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr am Freitag machten sich die Täter an Baustellencontainern in der Haselallee bei zwei verschiedenen Firmen zu schaffen. Im ersten Fall brachen die Unbekannten zwei Baustellencontainer auf und entwendeten daraus Werkzeug und ein hochwertiges Messgerät mit Zubehör. Im zweiten Fall betraten die Täter im selben Zeitraum ein nahegelegenes Firmengelände und brachen auch hier zwei Container auf. Daraus entwendeten sie ebenfalls hochwertige Werkzeuge sowie mehrere tausend Meter Kabel. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell