POL-DN: Unfall im Kreuzungsbereich nach Ampelausfall

Merzenich (ots)

Am Sonntagnachmittag (02.07.2023) kam es im Einmündungsbereich L264/ L257 nach einem Ampelausfall zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen.

Die Ampelanlage war im Kreuzungsbereich ausgefallen, sodass sich die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nach der vorhandenen Beschilderung richten mussten. Gegen 16:15 Uhr fuhr eine 41-jährige Frau aus Mausbach auf der L264 vorfahrtsberechtigt in den Kreuzungsbereich zu und beabsichtigte weiter geradeaus in Richtung Ellen zu fahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 81-jähriger Mann aus Langerwehe, zusammen mit seiner gleichaltrigen Ehefrau, einem 85-jährigen Mann sowie einer 57-jährigen Frau aus Düren, die L257 und wollte nach links auf die L264 in Richtung Merzenich abbiegen. Nach eigenen Angaben reduzierte er dazu seine Geschwindigkeit und tastete sich in den Kreuzungsbereich hinein. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit der von links kommenden, bevorrechtigten Fahrzeugführerin. Alle Personen im Pkw des 81- jährigen Fahrzeugführers erlitten leichte Verletzungen. Drei Personen wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 13.000 Euro geschätzt

