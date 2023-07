Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Schule und Kindergarten

Düren (ots)

In der Nacht zum Sonntag drangen derzeit unbekannte Täter in den gemeinschaftlichen Gebäudetrakt der Grundschule und des Kindergartens im Stadtteil Lendersdorf ein. In der Liegenschaft an der Straße "Kirchfeld" durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume des Kindergartens und der Schule, bis sie gegen 02:25 Uhr einen versteckten Alarmsensor auslösten und dadurch der zuständige Sicherheitsdienst verständigt wurde.

Gemeinsam mit der Polizei wurde die Örtlichkeit durchsucht, jedoch hatten sich die Täter bereits vor Eintreffen der Ordnungshüter bereits entfernt. Ob etwas entwendet wurde, muss erst noch im Nachgang festgestellt werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und am Tatort eine Spurensuche und Spurensicherung durchgeführt. Die Auswertungen dazu dauern an.

Falls jemand verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, bittet die Polizei um eine Hinweisgabe an die Leitstelle unter der Rufnummer 02421/949-0.

