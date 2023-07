POL-DN: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Düren (ots) - Fünf bislang Unbekannte versuchten am Donnerstagnachmittag (29.06.2023) einen Roller zu klauen. Als sie von Zeugen dabei ertappt wurden, flüchteten sie. Gegen 14:50 Uhr beobachtete ein Ehepaar (71 und 89 Jahre alt) aus Düren in der Violengasse mehrere Personen, die sich an einem Kleinkraftrad aufhielten. Nach Angaben der Zeugen zogen und drückten die Unbekannte am Lenkrad des Fahrzeugs und versuchten so augenscheinlich, das Lenkradschloss zu beschädigen. ...

