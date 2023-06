POL-DN: Container durch Graffiti beschädigt

Düren (ots) - Bei einem Wohnungsbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Josef-Schregel-Straße sind vier Personen leicht verletzt worden. Da die Wohnung unbewohnbar ist, kommen die Bewohner nun bei Bekannten unter. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Schlafzimmer in der Dachgeschosswohnung am Mittwoch (28.06.2023), gegen 16:30, in Brand geraten. Mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr eine ...

mehr