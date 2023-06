Polizei Düren

POL-DN: Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt

Langerwehe / Weisweiler (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Dienstagabend (27.08.2023) ein alkoholisierter Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden konnte.

Der 27- jährige Zeuge aus Kreuzau meldete gegen 18:38 bei der Polizei, dass ein Fahrzeugführer scheinbar alkoholisiert seinen Pkw auf der Bundesstraße 264 in Richtung Düren führte. Der Pkw, welcher von einen 50-Jährigen aus Waldfeucht geführt wurde geriet mehrfach in den Gegenverkehr, wodurch es immer wieder zu gefährlichen Situationen kam. Der 50-Jährige hielt sein Fahrzeug schließlich in Düren auf der Valencienner Straße an und konnte durch Beamte der Polizei Düren kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Ein zusätzlich durchgeführter Drogentest zeigte zudem noch Kokainkonsum an. Der Waldfeuchter wurde zur Blutprobe der Polizeiwache Düren zugeführt. Die Zündschlüssel seines Fahrzeugs wurde sichergestellt.

