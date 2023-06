POL-DN: Versuchter Diebstahl eines Motorrollers - Zeugen gesucht

Merzenich (ots) - Am Montagmittag (26.06.2023) kam es im Kreuzungsbereich "Schöne Aussicht" in Merzenich zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw. Die beiden beteiligten Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen. Gegen 12:35 Uhr beabsichtigte eine 76-jährige aus Merzenich mit ihrem Pkw von der B 264, aus Fahrtrichtung Düren kommend, nach links in den Valdersweg abzubiegen. Dabei übersah sie die 35-jährige, ...

