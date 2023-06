Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich fordert drei Leichtverletzte

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (27.06.2023) kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich Lendersdorfer Straße / Bahnstraße. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt.

Gegen 14:54 Uhr befuhr nach übereinstimmenden Aussagen von Zeugen eine 22-jährige aus Bedburg mit ihrem Pkw die Lendersdorfer Straße in Richtung Rölsdorf und beabsichtigte geradeaus auf die Monschauer Straße zu fahren. Dazu ordnete sie sich auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger ein und fuhr bei Grünlicht geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Der für die Geradeausfahrenden vorgeschriebene Fahrstreifen zeigte jedoch Rotlicht. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige Frau aus Kreuzau mit einer 57-jährigen Beifahrerin die Bahnstraße in Fahrtrichtung Birgel und fuhr bei "Grün" in den Kreuzungsbereich ein. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch alle drei Pkw Insassen leichte Verletzungen davontrugen. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide beteiligten Pkw wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf circa 10.000 Euro.

