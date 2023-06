Polizei Düren

POL-DN: Dachgeschosswohnung nach Brand unbewohnbar

Düren (ots)

Bei einem Wohnungsbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Josef-Schregel-Straße sind vier Personen leicht verletzt worden. Da die Wohnung unbewohnbar ist, kommen die Bewohner nun bei Bekannten unter.

Aus bislang ungeklärter Ursache war das Schlafzimmer in der Dachgeschosswohnung am Mittwoch (28.06.2023), gegen 16:30, in Brand geraten. Mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss. Alle Personen konnten sich selbst aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Kräfte der Feuerwehr brachten den Brand rasch unter Kontrolle.

Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich medizinisch untersucht. Zwei Personen wurden dazu in ein Krankenhaus gebracht. Zur weiteren Ermittlung der Brandursache beschlagnahmten die Beamten die Wohnung. Für die Dauer der Löscharbeiten durch die Feuerwehr sperrte die Polizei die Josef-Schregel-Straße ab.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell