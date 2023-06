Polizei Düren

POL-DN: In die Flucht getrieben

Düren (ots)

Fünf bislang Unbekannte versuchten am Donnerstagnachmittag (29.06.2023) einen Roller zu klauen. Als sie von Zeugen dabei ertappt wurden, flüchteten sie.

Gegen 14:50 Uhr beobachtete ein Ehepaar (71 und 89 Jahre alt) aus Düren in der Violengasse mehrere Personen, die sich an einem Kleinkraftrad aufhielten. Nach Angaben der Zeugen zogen und drückten die Unbekannte am Lenkrad des Fahrzeugs und versuchten so augenscheinlich, das Lenkradschloss zu beschädigen. Als die beiden Senioren die Personen ansprachen, flüchteten diese zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der 89-Jährige äußerte, dass es sich um eine Personengruppe von vier bis fünf männliche Personen im Alter von 16 - 27 Jahren gehandelt habe. Die Personen waren von schlanker Statur, einer der Männer trug ein blau-schwarzes Trikot. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

