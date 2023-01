Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Diebstahl von Diesel in Hedelfingen

Stuttgart (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 10. Januar, bis Montag, 16. Januar, kam es in Stuttgart Hedelfingen Am Westkai zu einem Diebstahl von Diesel aus einem dort abgestellten Lkw. Der Lkw-Fahrer entdeckte erst am vergangenen Montag eine geringe Menge Diesel unter der Tanköffnung und den am Boden liegenden Tankdeckel. Da der Lkw ohnehin nur noch wenig Kraftstoff im Tank hatte, handelt es sich um eine eher kleine Menge Diesel, die entwendet wurde.

Die Wasserschutzpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich Am Westkai verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei Ihnen unter der Telefonnummer 0711/ 21805010 zu melden.

