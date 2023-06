POL-KN: (Rottweil) Graffiti auf dem Schulgelände- Polizei sucht Zeugen (07.-12.06.2023)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Ein 79-jähriger Fußgänger ist am frühen Montagabend an der Einmündung der Straße "Vor Tannen" auf die Straße "Im Grund" von einem abbiegenden Auto erfasst und dabei zu Boden gestoßen worden. Gegen 17.40 Uhr bog eine 25-Jährige mit einem VW Up von der Straße "Im Grund" nach links auf die Straße "Vor Tannen" ab. Hierbei ...

mehr