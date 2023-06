Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Montagnachmittag im Bereich des Friedhofes Spaichingen auf der Angerstraße ereignet hat, ist ein 33-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Eine 54-jährige Frau fuhr gegen 16.20 Uhr mit einem Mercedes der C-Klasse auf der Angerstraße in Richtung Stadtmitte und wollte auf Höhe des Friedhofes nach links auf eine Parkbucht abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer, der mit einem Kleinkraftrad-Roller der Marke Honda auf der Angerstraße in Richtung Schuraer Straße unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 33-Jährige von seinem Roller und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Mann begab sich später selbständig zur Behandlung in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

