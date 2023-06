Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fahrer eines Transporters fährt vor einer Gärtnerei gegen geparktes Auto und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines weißen oder auch silberfarbenen Kleintransporters ist am Dienstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, auf dem über das Gelände einer Gärtnerei verlaufenden Verbindungsweg zwischen der Rudolf-Virchow-Straße und der Neuhauser Straße gegen einen vor der Gärtnerei abgestellten Audi A3 gefahren und hat hierbei an dem Audi die gesamte Heckstoßstange abgerissen. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Audi in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer des Kleintransporters in Richtung Neuhauser Straße. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder etwas zu dem geflüchteten Transporter sagen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell