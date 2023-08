Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Mit Motorrad auf Zebrastreifen gestürzt

Zwei Jugendliche wurden bei einem Unfall am Freitagvormittag in Höpfingen verletzt. Der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads der Marke Suzuki war zusammen mit seiner 13-jährigen Mitfahrerin auf der Bundesstraße 27 in Höpfingen unterwegs. Die beiden fuhren von Walldürn in Richtung Hardheim auf Höhe des Rathauses, als ein davor fahrender VW Sharan aufgrund einer Fußgängerin am Zebrastreifen abbremsen musste. Dies bemerkte der Suzuki-Fahrer wohl zu spät und versuchte noch auszuweichen. Hierbei blieb er am Heck des Pkws hängen. Aufgrund einer Verkehrsinsel, welche sich neben dem Pkw befand, stürzten die zwei Jugendlichen vom Kleinkraftrad und kamen auf dem Zebrastreifen zum Liegen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzungen ist aktuell nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

