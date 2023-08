Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2023 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Massenbachhausen: Einbruch in Discounter - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt zu einem Discounter in Massenbachhausen. Zwischen 22 Uhr am Donnerstag und dem nächsten Morgen,gegen 5 Uhr, wurde die Haupteingangstür des Gebäudes in der Heilbronner Straße gewaltsam nach Innen gedrückt. Anschließend hebelten der oder die Täter die Schiebetür zum Discounter und danach mehrere Zigarettenschränke im Kassenbereich auf. Außer dem Inhalt der Schränke wurde nichts entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Talheim: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Talheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen ist. Zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr, und dem nächsten Morgen, 7 Uhr, verschaffte sich der Täter oder die Täterin über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude im Muskatellerweg. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuck und Uhren entwendet. Anschließend entkam die Person über die Terrassentür. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

