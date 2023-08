POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Adelsheim: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Firma in Adelsheim einbrachen. Zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 0.25 Uhr am Donnerstag öffneten mindestens drei männliche Personen gewaltsam ein Hallentor des ...

