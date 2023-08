Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Firma in Adelsheim einbrachen. Zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 0.25 Uhr am Donnerstag öffneten mindestens drei männliche Personen gewaltsam ein Hallentor des Gebäudes in der Industriestraße. Anschließend schoben die Männer mit einem Hubwagen mehrere mit Messing gefüllte Container nach draußen. Aus einem im Freien stehenden Container entwendeten die Täter circa 500 Kilo Kupfer. Die Metalle wurden vor dem geöffneten Hallentor in ein unbekanntes Fahrzeug geladen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern oder deren Fahrzeug machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegen.

Limbach: Zwei Personen bei Unfällen auf Landesstraße 615 verletzt

Zwei Personen erlitten am Donnerstag leichte Verletzungen bei Unfällen auf der Landesstraße 615 bei Limbach. Gegen 6.35 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Fiat Doblo von Limbach kommend in Richtung Muckental, als er vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei beschädigte er zwei Leitpfosten. Beim Versuch die Kontrolle über sein Auto zurückzuerlangen, übersteuerte der junge Mann und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Fiat mit einem Baum. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu die nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. An seinem PKW entstand ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Gegen 18.35 Uhr ereignete sich der nächste Unfall auf der L 615. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Mofa-Auto von Limbach in Richtung Laudenberg, kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. An seinem Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Totalschaden. Der Jugendliche wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

