POL-MS: Nach Veranstaltung ins Bein getreten - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Mittwochnachmittag (26.07.2023, 14:30 Uhr) ist ein 33-jähriger Mann aus Altena eingeschritten, als ein 38-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in einer Bäckerei am Rüschhausweg randaliert hat. Der 33-Jährige lief mit seiner Lebensgefährtin den Heekweg entlang, als er Geschrei aus der Bäckerei wahrnahm. Dort sah er den Tatverdächtigen, der ...

