Polizei Münster

POL-MS: Einbruchdiebstahl in Wohnung an der Wolbecker Straße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagabend (25.07.2023, 20:40 Uhr) haben sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wolbecker Straße verschafft und Wertgegenstände gestohlen.

Der 60-jährige Bewohner der Wohnung befand sich nach eigenen Angaben circa zehn Minuten im Badezimmer seiner Wohnung im Hochparterre. Währenddessen war die Terrassentür im benachbarten Wohnzimmer nicht ganz geschlossen. Als der Münsteraner erneut sein Wohnzimmer betrat, bemerkte er, dass seine Terrassentür weit geöffnet war. Er stellt daraufhin den Verlust seines Smartphones sowie seines Portemonnaies fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell