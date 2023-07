Polizei Münster

POL-MS: 38-Jähriger randaliert in Bäckerei - Mann aus Altena zeigt Zivilcourage

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.07.2023, 14:30 Uhr) ist ein 33-jähriger Mann aus Altena eingeschritten, als ein 38-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in einer Bäckerei am Rüschhausweg randaliert hat.

Der 33-Jährige lief mit seiner Lebensgefährtin den Heekweg entlang, als er Geschrei aus der Bäckerei wahrnahm. Dort sah er den Tatverdächtigen, der randalierte und Gegenstände gegen die Scheiben der Bäckerei warf. Als der Zeuge den 38-Jährigen daraufhin ansprach, nahm dieser einen Stuhl und holte zu einem Schlag in seine Richtung aus. Dem 33-Jährigen gelang es, den Randalierer zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren. Den 38-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

