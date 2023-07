Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer gestürzt

Ein 17-Jähriger geriet am Dienstag in Ulm in die Straßenbahnschienen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr. Der 17-jährige Fahrradfahrer fuhr in der Römerstraße in Richtung Bayerstraße. Wohl aus Unachtsamkeit geriet er in die Vertiefung der Straßenbahnschienen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein hinzugezogener Rettungswagen untersuchte den Jugendlichen. Nach kurzer ambulanter Behandlung konnte er mit seinem Fahrrad weiter fahren. Ein Schaden entstand nicht.

