POL-UL: (UL) Schelklingen - Pkw erfasst Fußgängerin

Schwere Verletzungen zog sich eine Frau zu, als sie von einem Auto angefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Am Dienstag gegen 7.10 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem Auto auf der B492 von Blaubeuren kommend in Richtung Ehingen unterwegs. Ungefähr auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses Schelklingen erfasste er eine 61 Jahre alte Fußgängerin, die an der dortigen Fußgängerampel die Straße überqueren wollte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen gaben an, dass die Ampel für die Fußgängerin Grünlicht zeigte. Der 26-Jährige äußerte gegenüber der Polizei, dass die Ampel für ihn Gelb zeigte und die Frau unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Der Verkehrsdienst Laupheim sucht deshalb zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07392/9630320 zu melden.

