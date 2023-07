Ulm (ots) - Ein Lkw-Unfall auf der K9915 zog am Dienstag größere Verkehrsbehinderungen in der Ulmer Oststadt nach sich. Gegen 5.10 Uhr war ein 71 Jahre alter Lkw-Fahrer vom Böfinger Kreisel kommend in Richtung Jungingen unterwegs. Kurz vor Beginn des Industriegebiets, im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve, ...

mehr